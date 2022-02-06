Биолог Скулачев: при коронавирусе организм невакцинированного человека стареет на 10 лет

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6 февраля 2022, 10:25 Источник: радио Sputnik

человек болеет, фото: pixels.com

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что при заболевании новой коронавирусной инфекцией организм невакцинированного человека стареет на 10 лет.

«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней»,- пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Скулачев отметил, что при болезни начинается процесс «очень ускоренного старания». По его словам, смертность среди пожилых людей гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет. При этом врач уточнил, что есть возможность вернуть годы, которые были «потеряны» из-за коронавируса.

«В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять»,- продолжил медик.

Биолог добавил, что у людей с прививкой процесс старения менее выражен, поскольку у них болезнь протекает в более легкой форме.

Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова выразила мнение, что большинство детей переносят штамм коронавируса «омикрон» без последствий для организма.