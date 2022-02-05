Alsheimer’s and Dementia: ковид вызывает у части больных такие же изменения в мозге, что и при болезни Альцгеймера

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5 февраля 2022, 21:01 Источник: ТАСС

Компьютерная томография в ковидном госпитале, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Ученые из Колумбийского университета (США) пришли к выводу, что процессы, которые происходят в мозге у части людей, переболевших COVID-19, схожи с теми, которые наблюдается при болезни Альцгеймера. О выводах американских исследователей пишет журнал Alsheimer’s and Dementia.

Как говорится в исследовании, постковидный синдром у части пациентов характеризуется «туманом в голове», спутанностью мыслей, проблемами с координацией. Ученые полагают, что причина этого — в дефекте мозга, который возникает из-за слипания тау-белка. Эта патология была обнаружена при исследовании мозга людей, умерших от коронавриуса.

Подобные дефекты уже давно известны ученым по болезни Альцгеймера. На основании этого исследователи делают вывод, что при лечении «постковида», связанного с нейродегенеративными процессами, можно использовать препараты, которые назначаются для борьбы с деменцией.

Ранее врач-невролог Элен Мхитарян заявляла, что COVID-19 может являться пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у тех пациентов, у кого была к ней предрасположенность.