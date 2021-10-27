Врач-невролог Мхитарян заявила, что COVID-19 может стать пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера

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27 октября 2021, 13:41 Источник: РИА "Новости"

мозг, pixabay.com

Врач-невролог Элен Мхитарян в среду, 27 октября, заявила, что коронавирус нового типа может являться пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у тех пациентов, у кого была к ней предрасположенность.

Элен Мхитарян уточнила, что если у пациента до заражения COVID-19 были минимальные изменения, свидетельствующие о предрасположенности к болезни Альцгеймера, то вирус может стать пусковым фактором для развития заболевания.

Врач-невролог отметила, что в США проводилось исследование, которое показало, что за 2020 год в стране на 42 тысячи пациентов с болезнью Альцгеймера скончалось больше, чем обычно за год. Более того, в Штатах в два раза увеличилось количество пациентов с данным заболеванием на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Мхитарян призвала граждан обращаться к врачу даже при минимальных, но значимых нарушениях.

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