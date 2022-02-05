В Челябинской области все больше школьников заболевает ковидом

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5 февраля 2022, 10:22 Анна Семенова

Для совсем маленьких детей прививку еще не разработали, но школьники с 12 лет могут вакцинироваться. Фото: сайт бесплатн

За прошедшие сутки вновь зарегистрирован большой скачок.

Лежим всей семьей, болеем, дети омикрон из школы принесли, - рассказывает челябинка Ольга. – Сами они только кашляют, а мы, взрослые, с температурой…

Такой историей сегодня, наверное, никого не удивишь. В областном минздраве огласили свежие цифры: за сутки заболели COVID-19 5354 человека, из них школьников – 789 (и это на 123 больше, чем вчера). А ведь в конце декабря-начале января суточный прирост не превышал 200 человек.

На 5 февраля в регионе переносят коронавирус (согласно подтвержденным анализам) 32 858 человек. 13 человек скончались в больницах.

О том, где можно сделать прививку в эти выходные, читайте здесь.