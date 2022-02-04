666 школьников заболели ковидом за сутки на Южном Урале

Ежедневное число заразившихся в регионе приближается к 5000.
Статистика областного минздрава вновь напоминает сводки с фронта. Количество заболевших ковидом за сутки приближается в отметке в 5 тысяч. Сегодня тех, кто получил положительный ПЦР-тест – 4697 человек. Из них 666 школьников. 14 человек скончались на больничных койках, не справившись с «короной».
Всего по данным на 4 февраля на учете у врача с COVID-19 находится 28 474 человека.
Хотя прививка и не дает гарантии того, что вы не заболеете (а как мы видим, омикрон пробивает любую защиту), врачи говорят, что вакцинированный перенесет заразу гораздо легче и без госпитализации.
Вот где можно привиться в ближайшие дни:
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
5 февраля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
Магнитогорск:
с 4 по 6 февраля:
- ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.
Миасс:
- Администрация города 4 февраля с 16:00 - 19:00, 5 и 6 февраля с 11:00 - 14:00.
Златоуст:
- "Территория бизнеса" 4 февраля с 9:00 - 19:00, 5 и 6 февраля с 10:00 - 17:00.
Кыштым:
5 и 6 февраля:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
4 февраля:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
6 февраля:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
Сосновский район:
4 февраля:
- Дом культуры с. Долгодеревенское, с 16:00 - 18:00
Еманжелинск:
4 февраля:
- Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 17:00 - 17:00
- ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 17:00 - 18:00.
Подросткам 12-17 лет можно сделать прививку вакциной «Спутник М» в челябинском мегапункте в КРК «Мегаполис», в поликлинике по месту жительства или в школе при наличии согласия от родителей.