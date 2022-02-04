666 школьников заболели ковидом за сутки на Южном Урале

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

4 февраля 2022, 11:12 Анна Семенова

Школьники переносят болезнь в коллективах. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Ежедневное число заразившихся в регионе приближается к 5000.

Статистика областного минздрава вновь напоминает сводки с фронта. Количество заболевших ковидом за сутки приближается в отметке в 5 тысяч. Сегодня тех, кто получил положительный ПЦР-тест – 4697 человек. Из них 666 школьников. 14 человек скончались на больничных койках, не справившись с «короной».

Всего по данным на 4 февраля на учете у врача с COVID-19 находится 28 474 человека.

Хотя прививка и не дает гарантии того, что вы не заболеете (а как мы видим, омикрон пробивает любую защиту), врачи говорят, что вакцинированный перенесет заразу гораздо легче и без госпитализации.

Вот где можно привиться в ближайшие дни:

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

5 февраля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

Магнитогорск:

с 4 по 6 февраля:

ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Миасс:

Администрация города 4 февраля с 16:00 - 19:00, 5 и 6 февраля с 11:00 - 14:00.

Златоуст:

"Территория бизнеса" 4 февраля с 9:00 - 19:00, 5 и 6 февраля с 10:00 - 17:00.

Кыштым:

5 и 6 февраля:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

4 февраля:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

6 февраля:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

Сосновский район:

4 февраля:

Дом культуры с. Долгодеревенское, с 16:00 - 18:00

Еманжелинск:

4 февраля:

Дворец культуры им. А. С. Пушкина с 17:00 - 17:00

ПГТ Красногорский, Дворец культуры им. В. И. Ленина с 17:00 - 18:00.

Подросткам 12-17 лет можно сделать прививку вакциной «Спутник М» в челябинском мегапункте в КРК «Мегаполис», в поликлинике по месту жительства или в школе при наличии согласия от родителей.