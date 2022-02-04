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Врач-онколог Самойленко призвал не ждать появления симптомов и регулярно посещать врачей для ранней диагностики рака

, 10:27

Врач-онколог Самойленко призвал не ждать появления симптомов и регулярно посещать врачей для ранней диагностики рака
анализ крови, pixabay.com

Врач-онколог Игорь Самойленко заявил, что не следует ждать появления симптомов – важно заблаговременно проходить необходимые обследования для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Самойленко призвал пользоваться возможностью диспансеризации отдельных групп взрослого населения, в которую включены некоторые тесты и анализы.

Врач в беседе с RT порекомендовал женщинам регулярно посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию. Также следует раз в два года ходить к маммологу.

И мужчинам, и женщинам после 50 лет необходимо хотя бы раз в десять лет делать колоноскопию, чтобы исключить наличие опухоли в кишечнике и рака толстой кишки.

Курильщикам следует регулярно проверять легкие посредством КТ. Также раз в год необходимо посещать дерматолога. Игорь Самойленко уточнил, что большая часть опухолей кожи – это последствия ожогов.

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