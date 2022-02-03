Анна Попова: пока неизвестно, будет ли иммунитет после «омикрона» работать против «дельты»

У ученых пока нет ответа на вопрос, будет ли иммунитет после заболевания, вызванного «омикроном», защищать от предыдущего штамма коронавируса «дельта», заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», - сказала Попова в эфире программы «Вести» телеканала «Россия-1».
Ранее в среду Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19 заявила, что на территории Российской Федерации обнаружили случаи заражения новым подвидом «омикрона» ВА.2.
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