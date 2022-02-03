В Челябинской области дети с сахарным диабетом получат системы флеш-мониторинга

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3 февраля 2022, 14:41 Татьяна Михайлова Источник: Министерство здравоохранения Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Проект реализуется за счет бюджетных средств.

На Южном Урале запускают программу приобретению и обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа флеш-мониторингами. Челябинская область стала одним из первых субъектов страны, которые обеспечивают детей данной группы за счет регионального бюджета. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения области.

«Стандарт по лечению детей с диабетом вышел только в 2021 году, — прокомментировала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Домрачева. — Правительство Челябинской области приняло решение за счет бюджета выделить 126 миллионов рублей на приобретение датчиков. Средства из федерального бюджета в настоящее время пока не заложены ни в один нормативно-правовой акт. Закупки уже начаты с начала января. После проведения всех мероприятий мы ожидаем поступление в регион».

Ожидается, что уже в первом полугодии датчики непрерывного мониторирования глюкозы можно будет получить в Челябинской областной детской клинической больнице. В учреждении маленьким пациентам расскажут, как обращаться с оборудованием, а их родителей — последующему наблюдению. Сообщить информацию о получении датчиков могут эндокринологи по месту жительства.

По словам главного внештатного детского эндокринолога регионального министерства здравоохранения Ирины Гунбиной, с помощью флеш-мониторинга врачи смогут дистанционно контролировать состояние пациентов и оценивать течение заболевания.

«Измерение глюкозы глюкометром может быть дополнено использованием флеш-мониторинга, однако полностью не заменяет его. Датчик флеш-мониторинга устанавливается подкожно. Применение в домашних условиях такой системы возможно только, если родители и пациент обучены их использованию. Данные самоконтроля должны регулярно анализироваться, только в этом случае они будут полезны», — подчеркнула Ирина Гунбина.

По данным профильного ведомства, на начало 2022 года в Челябинской области зарегистрировано 1017 детей с сахарным диабетом 1 типа. За счет бюджета они получают современные инсулины, инсулинотерапию, используются современные средства введения инсулина. Теперь к этому перечню добавится датчик — простое и удобное устройство.

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