Врач-терапевт Станислав Панов рассказал, как омега-3 влияет на нашу психику и работу мозга

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 февраля 2022, 19:59

pixabay.com

Эксперт Станислав Панов рассказал "Вечерней Москве" о пользе полиненасыщенных жирных кислот и тех продуктов, в которых они есть.

Когда попадая в человеческий организм, кислоты омега-3 всасываются через стенки кишечника, то это приводит к положительным эффектам, среди которых улучшение реологических свойств крови. Кровь начинает лучше течь сосудам, уменьшается риск тромбоза.



Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты улучшают состояние сосудистой стенки, препятствуя развитию там атеросклеротических бляшек. Также, омега-3 жирные кислоты входят в состав мембраны клеток человеческого мозга. Доказано, что употребление омега-3 улучшает мыслительную деятельность.



По словам Панова, исследование международной группы ученых доказывает, что прием добавок с рыбьим жиром способно блокировать депрессивные симптомы у людей, которые подвержены тревожным состояниям, а также, поддерживать суставы в здоровом состоянии.



Получать омега-3 можно из рыбы, мяса, льняного масла, а также, покупая биологически активные добавки в аптеках.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости