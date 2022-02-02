Газета Express: ломота в теле и усталость проявляются через два дня после контакта с зараженным «омикроном»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 февраля 2022, 19:41 Источник: Express

COVID-19, pixabay.com

Врачи из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Южно-Африканской Республики недавно провели исследование, в ходе которого выявили самые ранние симптомы штамма коронавируса нового типа "омикрон".

Специалисты утверждают, что першение в горле, чихание, боль в пояснице, ночная потливость, усталость и ломота в теле могут проявиться уже через два дня после контакта с зараженным штаммом "омикрон". Кроме того, среди первых неприятных ощущений значится головная боль.

По словам медиков, однако, иногда между инфицированием и проявлением симптомов проходит до четырнадцати дней.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости