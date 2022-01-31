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Биолог Анча Баранова: более легкое течение болезни при заражении «омикроном» объясняется тем, что много людей вакцинировано

, 11:01 Источник: RT

Биолог Анча Баранова: более легкое течение болезни при заражении «омикроном» объясняется тем, что много людей вакцинировано
"Омикрон", Frank Hoermann /globallook.com

Заражение «омикроном» многие люди переносят легко или бессимптомно, потому что в популяции уже высок иммунитет против COVID-19: как естественный (у переболевших), так и вакцинный. Такую точку зрения высказала в ходе стрима RT «Летучка» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Да, у нас произошло снижение самого патогенеза. Прежде всего за счет размножения самого вируса в нашем организме. Он уже не может использовать технологию «стелс» и проникать в наши клетки, не задевая никакие сторожки интерферонов. И интерфероны, соответственно, у нас просыпаются и начинают вирус истреблять, и благодаря этому у нас легче немного проходит заболевание»,- объяснила биолог.

То есть, как пояснила Баранова, не ковид с появлением «омикрона» стал легче, а реакция организма на заражение у людей с иммунитетом принципиально другая.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов рассказал, что человек, зараженный омикрон-штаммом, может стать переносчиком болезни уже через несколько часов. 

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