Business Insider: люди, заразившиеся «омикроном» после вакцинации, могут приобрести «супериммунитет»

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30 января 2022, 19:02 Источник: "Эхо Москвы"

"Омикрон", Frank Hoermann /globallook.com

Те, кто после прививки от COVID-19, заразился омикрон-штаммом, могут получить «супериммунитет» к будущим мутациям коронавируса. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на предварительные данные трех исследований.

Их провели параллельно австрийские ученые, а также исследователи из Орегонского университета здоровья и науки США и Американского государственного центра по контролю заболеваний.

Во всех трех случаях ученые получили сходный результат: у вакцинированных людей, заразившихся «омикроном», вырабатываются антитела, которые показывают эффективность до 1000% выше, чем у тех, кто после первой прививки не заболел, а ревакцинировался. При этом указывается, что подобный «супериммунитет» вырабатывался у переболевших после прививки и в предыдущие волны пандемии, когда доминировали другие штаммы.

Ранее глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинированные «Спутником Лайт» получают полную защиту от омикрон-штамма на три месяца.

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