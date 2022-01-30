За сутки в Челябинской области жертвой ковида стали 557 школьников

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30 января 2022, 10:10 Анна Семенова

Прививка защитит от столь стремительного распространения заразы. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Вирус стремительно расползается по региону.

Цифры ежедневной статистики по заболевшим от областного минздрава с каждым днем все больше. На сегодняшний день тех, кто получил положительный ПЦР-тест, оказалось 3223 человека. И 557 из них – это школьники. Такого количества разом заразившихся несовершеннолетних еще не фиксировалось. 10 человек скончались за сутки в ковидных госпиталях.

Всего в регионе на 30 января под присмотром врачей переносят COVID-19 13252 человека.

Если у вас есть признаки ОРВИ или вы находились в прямом контакте с больным коронавирусом, здесь вы найдете памятку, куда можно обратиться за быстрой помощью.

Расписание прививочных пунктов можно найти по ссылке.

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