За сутки в Челябинской области жертвой ковида стали 557 школьников
30 января 2022, 10:10 Анна Семенова
Вирус стремительно расползается по региону.
Цифры ежедневной статистики по заболевшим от областного минздрава с каждым днем все больше. На сегодняшний день тех, кто получил положительный ПЦР-тест, оказалось 3223 человека. И 557 из них – это школьники. Такого количества разом заразившихся несовершеннолетних еще не фиксировалось. 10 человек скончались за сутки в ковидных госпиталях.
Всего в регионе на 30 января под присмотром врачей переносят COVID-19 13252 человека.
Если у вас есть признаки ОРВИ или вы находились в прямом контакте с больным коронавирусом, здесь вы найдете памятку, куда можно обратиться за быстрой помощью.
Расписание прививочных пунктов можно найти по ссылке.
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