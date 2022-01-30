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За сутки в Челябинской области жертвой ковида стали 557 школьников

, 10:10

За сутки в Челябинской области жертвой ковида стали 557 школьников
Прививка защитит от столь стремительного распространения заразы. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Вирус стремительно расползается по региону.

Цифры ежедневной статистики по заболевшим от областного минздрава с каждым днем все больше. На сегодняшний день тех, кто получил положительный ПЦР-тест, оказалось 3223 человека. И 557 из них – это школьники. Такого количества разом заразившихся несовершеннолетних  еще не фиксировалось. 10 человек скончались за сутки в ковидных госпиталях.

Всего в регионе на 30 января под присмотром врачей переносят COVID-19 13252 человека.

Если у вас есть признаки ОРВИ или вы находились в прямом контакте с больным коронавирусом, здесь вы найдете памятку, куда можно обратиться за быстрой помощью.

Расписание прививочных пунктов можно найти по ссылке.

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