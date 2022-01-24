Где южноуральцам привиться от ковида на этой неделе

Омикрон не ждет, единственный вариант защититься - вакцинация.
С приходом новой мутации коронавирусной инфекции в Челябинской области вновь зашкаливают цифры статистики. За неделю с 200 человек в день показатели выросли до 600 с лишним. Беспокойство вызывает и количество заразившихся школьников, только за последние 24 часа положительные тесты на вирус пришли 99 учащимся.
Врачи в голос твердят: пока нет детской вакцины, прививаться должны взрослые, чтобы не создавать «семейные очаги».
Вот список мест, где можно привиться на текущей неделе.
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
С 24 по 28 января:
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 19:00
29 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00
30 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00.
Магнитогорск:
с 24 по 30 января:
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.
Миасс:
- Администрация города с 24 по 28 января с 16:00 - 19:00, 29 и 30 января с 11:00 - 14:00.
- Златоуст:
- "Территория бизнеса" с 24 по 28 января с 9:00 - 19:00, 29 и 30 января с 10:00 - 17:00.
Кыштым:
29 и 30 января:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
27 января:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00
28 января:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00
30 января:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
Сосновский район
24-28 января:
- Дом культуры с. Долгодеревенское с 16:00 - 18:00.
Также прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, круглосуточный стационар, ул. Островского, 81.
- ЖД Вокзал, медпункт.
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