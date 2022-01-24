Где южноуральцам привиться от ковида на этой неделе

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

24 января 2022, 11:56 Анна Семенова

Только вакцинация сможет остановить пандемию. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Омикрон не ждет, единственный вариант защититься - вакцинация.

С приходом новой мутации коронавирусной инфекции в Челябинской области вновь зашкаливают цифры статистики. За неделю с 200 человек в день показатели выросли до 600 с лишним. Беспокойство вызывает и количество заразившихся школьников, только за последние 24 часа положительные тесты на вирус пришли 99 учащимся.

Врачи в голос твердят: пока нет детской вакцины, прививаться должны взрослые, чтобы не создавать «семейные очаги».

Вот список мест, где можно привиться на текущей неделе.

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

С 24 по 28 января:

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 19:00

29 января:

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00

30 января:

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00.

Магнитогорск:

с 24 по 30 января:

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.

Миасс:

Администрация города с 24 по 28 января с 16:00 - 19:00, 29 и 30 января с 11:00 - 14:00.

Златоуст:

"Территория бизнеса" с 24 по 28 января с 9:00 - 19:00, 29 и 30 января с 10:00 - 17:00.

Кыштым:

29 и 30 января:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

27 января:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

28 января:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00

30 января:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

Сосновский район

24-28 января:

Дом культуры с. Долгодеревенское с 16:00 - 18:00.

Также прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, круглосуточный стационар, ул. Островского, 81.

ЖД Вокзал, медпункт.

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