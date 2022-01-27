После «Омикрона» будет новый более заразный, но менее опасный штамм

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27 января 2022, 16:30

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили о рисках появления нового, более заразного штамма после «Омикрона». В то же время он будет менее опасным.



Американский эпидемиолог-инфекционист Мария Ван Керкхове сообщила, что за прошлую неделю в мире было зарегистрирован 21 миллион новых случаев заражений «Омикроном». Системы здравоохранения государств проходят проверку на прочность. Вирус распространяется с очень большой скоростью во всех странах. Специалист считает, что вирус будет мутировать. Появятся более мягкие штаммы. Постоянно носить маски людям будет не нужно. Но пока с этим приходится мириться.



В России коллективный иммунитет может составить 80% только к весне. Нас ожидает новая волна пандемии. Процент вакцинации среди пожилых людей остаётся на относительно низком уровне. Пенсионеры не спешат прививаться, подвергая свою жизнь опасности. Хотя в стране доступны несколько видов вакцин. Препарат имеется даже для защиты организма подростков.



Первичное звено здравоохранения по поручению президента России Владимира Путина подготовлено к борьбе с новой волной пандемии. В больницах закуплен необходимый объём лекарств, в ковидариях разворачиваются дополнительные койки.





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