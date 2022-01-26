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Россияне чаще стали обращаться в частные клиники

, 16:12

Россияне чаще стали обращаться в частные клиники

Количество обращений россиян в частные медицинские клиники по итогам прошлого года выросло до 60%. Расходы граждан на оплату частных медицинских услуг выросли на 36%.

Чаще всего лечение проходило амбулаторно, хотя те же услуги оказывают в государственных учреждениях. Однако и там в 4% случаев пациенты неофициально платят врачам за получение медицинской помощи.

В государственные больницы люди не идут из-за низкого качества услуг, длительных очередей, неудобного графика работы. Кроме этого в них не всегда укомплектован штат и имеется необходимое оборудование. Не хватает кардиологов, офтальмологов и отоларингологов. Из-за пандемии больницы периодически приостанавливают плановый приём пациентов.

Летом 2021 года Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об улучшении доступности медицинских услуг для граждан. Данное поручение прописано и в плане по стратегическому развитию государства, и в национальных проектах. Несмотря на это, граждане пока не ощутили на себе улучшений в сфере доступности медицинских услуг в государственных больницах.

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