В Челябинске увеличилось количество пунктов бесплатной сдачи ПЦР

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

26 января 2022, 10:42 Анна Семенова

Сдать ПЦР-тест можно абсолютно бесплатно. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Удостовериться в том, что вы не больны коронавирусом, можно по четырем адресам.

В связи с увеличением количества заболевших в регионе, в Челябинске открылось два пункта, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест. Важное уточнение: с температурой и кашлем сюда идти не нужно! Если у вас есть тревожные симптомы, оставайтесь дома и вызывайте врача.

По нижеуказанным адресам ждут тех, кто собрался в поездку и ему требуется результат анализа на COVID-19, либо тех, кто побывал в контакте с больным и чувствует себя хорошо, но хочет удостовериться, что не является переносчиком заболевания. При себе нужно иметь паспорт, медполис и СНИЛС.

На базе ГКБ №6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29) ежедневно, с 10:00 до 15:00

ГКБ №8 (ул. Горького, 18) ежедневно, с 10:00 до 15:00

На базе поликлиники № 2 «ОКБ № 3» (пр. Победы, 376 В) ежедневно, с 10:00 до 15:00

На базе «ГКБ №1» (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной) ежедневно, с 10:00 до 15:00.

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