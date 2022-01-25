Британские медики назвали «уходящие» и «приходящие» симптомы у заболевших «омикроном»

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25 января 2022, 17:44

фото: pixabay.com

При заражении омикрон-штаммом происходит поражение вестибулярной системы, тогда у людей возникают некоторые симптомы вируса, которые могут «приходить и уходить в течение дня». Об этом заявила Национальная служба здравоохранения Англии (NHS).

Еxpress со ссылкой на NHS) пишет, что пациенты с коронаврусом жаловались на головокружение, снижение слуха, звон в ушах, резь в глазах и сильную головную боль. Эти симптомы могут появляться в течение дня. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если такие признаки постоянны или интенсивны. В таких случаях может понадобится дополнительное обследование.

Ранее генетик Исаев заявил, что омикрон попадает в организм человека через глаза. В подтверждение этому он привел медицинские наблюдения больных, у которых на начальной стадии развивался конъюнктивит, переходящий в насморк и головные боли.

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