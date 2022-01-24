Аргументы Недели Общество 13+

Генетик Исаев: Омикрон попадает в организм через глаза​

, 20:24 Источник: ​Аргументы недели-Крым

Генетик Исаев: Омикрон попадает в организм через глаза​

Такого «приемчика» не было у его штаммов-предшественников. Насколько симптоматика «Омикрона» схожа с «Дельтой» пока не выяснено.

Российский генетик Андрей ИСАЕВ рассказал ТАСС, что новый штамм коронавируса попадает в организм человека через глаза. В подтверждение этому он привел медицинские наблюдения больных, у которых на начальной стадии развивался конъюнктивит, переходящий в насморк и головные боли.

Напомним – в Крыму уже почти две недели наблюдается рост заболевших. А по России поставлен антирекорд с начала пандемии.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил возможное «вторжение» России на территорию Украины с «новой Чечней», предрек тяжелый и кровопролитный конфликт в этом случае, заметив, однако, что войны еще можно избежать, пишет Reuters.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Общество

Происшествия

Здоровье

В мире

Наука

В мире