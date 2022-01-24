Генетик Исаев: Омикрон попадает в организм через глаза​

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24 января 2022, 20:24 Источник: ​Аргументы недели-Крым

Такого «приемчика» не было у его штаммов-предшественников. Насколько симптоматика «Омикрона» схожа с «Дельтой» пока не выяснено.

Российский генетик Андрей ИСАЕВ рассказал ТАСС, что новый штамм коронавируса попадает в организм человека через глаза. В подтверждение этому он привел медицинские наблюдения больных, у которых на начальной стадии развивался конъюнктивит, переходящий в насморк и головные боли.

Напомним – в Крыму уже почти две недели наблюдается рост заболевших. А по России поставлен антирекорд с начала пандемии.

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