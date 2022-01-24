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Кожный тест позволит определить необходимость ревакцинации от COVID

, 15:09

Кожный тест позволит определить необходимость ревакцинации от COVID

Российские иммунологи разработали уникальный тест, который позволяет определить необходимость проведения ревакцинации.

Доклинические исследования теста «КоронаДерм PS» уже завершены. После разрешения Минздрава начнутся клинические испытания. Тест представляет собой инъекцию с антигенами к коронавирусу. Если антитела при встрече с патогеном начинают его уничтожать, это означает наличие иммунитета к вирусу. Результат теста можно получить через трое суток. Клеточные реакции к этому моменту достигают пика. Это как реакция Манту. При отрицательном результате пациенту необходимо проходить ревакцинацию.

Уровень антител, определяемый новым тестом, не может быть точным. Апробация теста будет не только в России, но и в других государствах, например, в Белоруссии, Киргизии. Там тоже положительно относятся к новому тесту. Новое исследование отличается тем, что в нём популяционный иммунитет определяется лабораторными и цифровыми способами. Они позволяют максимально точно установить необходимость ревакцинации человека.

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