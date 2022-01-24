Кожный тест позволит определить необходимость ревакцинации от COVID

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 января 2022, 15:09

Российские иммунологи разработали уникальный тест, который позволяет определить необходимость проведения ревакцинации.



Доклинические исследования теста «КоронаДерм PS» уже завершены. После разрешения Минздрава начнутся клинические испытания. Тест представляет собой инъекцию с антигенами к коронавирусу. Если антитела при встрече с патогеном начинают его уничтожать, это означает наличие иммунитета к вирусу. Результат теста можно получить через трое суток. Клеточные реакции к этому моменту достигают пика. Это как реакция Манту. При отрицательном результате пациенту необходимо проходить ревакцинацию.



Уровень антител, определяемый новым тестом, не может быть точным. Апробация теста будет не только в России, но и в других государствах, например, в Белоруссии, Киргизии. Там тоже положительно относятся к новому тесту. Новое исследование отличается тем, что в нём популяционный иммунитет определяется лабораторными и цифровыми способами. Они позволяют максимально точно установить необходимость ревакцинации человека.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости