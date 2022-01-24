Эпидемиолог Спектор: у половины заболевших «омикроном» после вакцинации наблюдается потеря обоняния
24 января 2022, 09:26Источник:
The Conversation
Британский эпидемиолог профессор Тим Спектор перечислил симптомы новой коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, которые встречаются у вакцинированных пациентов.
Врач рассказал, что в основном при заражении коронавирусом привитые жалуются на насморк, чихание, чувство усталости, боль в горле и головную боль. По его словам, у 50% заболевших наблюдаются повышение температуры, кашель и потеря обоняния.
Спектор считает, что омикрон-штамм вызывает признаки, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.
Ранее официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам рассказал, что у 73% зараженных омикрон-штаммом наблюдается насморк.
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