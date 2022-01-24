Аргументы Недели Здоровье 13+

Эпидемиолог Спектор: у половины заболевших «омикроном» после вакцинации наблюдается потеря обоняния

, 09:26 Источник: The Conversation

Эпидемиолог Спектор: у половины заболевших «омикроном» после вакцинации наблюдается потеря обоняния
градусник, фото: pixels.com

Британский эпидемиолог профессор Тим Спектор перечислил симптомы новой коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, которые встречаются у вакцинированных пациентов.

Врач рассказал, что в основном при заражении коронавирусом привитые жалуются на насморк, чихание, чувство усталости, боль в горле и головную боль. По его словам, у 50% заболевших наблюдаются повышение температуры, кашель и потеря обоняния.

Спектор считает, что омикрон-штамм вызывает признаки, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы.

Ранее официальный представитель Главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам рассказал, что у 73% зараженных омикрон-штаммом наблюдается насморк.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Кадыров допустил «уничтожение» семьи сбежавшего экс-судьи Янгулбаева при сопротивлении

Кадыров допустил «уничтожение» семьи сбежавшего экс-судьи Янгулбаева при сопротивлении

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в случае сопротивления при задержании члены семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева из Нижнего Новгорода «будут уничтожены».

Аргументы НеделиАвторы АН

Экономика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Происшествия

Общество

Экономика