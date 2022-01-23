Врач Арвади заявила, что главным симптомом штамма COVID-19 «омикрон» является боль в горле

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23 января 2022, 07:48

боль в горле, pixabay.com

Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади заявила, что на заражение штаммом коронавируса "омикрон" до получения положительного теста может указывать боль в горле.

По словам эксперта, боль в горле является наиболее распространенным симптомом, который позволяет прогнозировать положительный тест на COVID-19.

Эллисон Арвади призвала всех пациентов, у которых фиксируются те или иные признаки гриппа или простуды, предполагать, что они заразились коронавирусной инфекцией. По ее словам, следует соблюдать необходимые меры, чтобы не заразить окружающих, пока не будет получен результат теста.

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