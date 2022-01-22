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Главный внештатный инфекционист Минздрава Чуланов: у «омикрона» нет ни одного свойственного только ему симптома

, 19:10 Источник: "Свободная пресса"

Главный внештатный инфекционист Минздрава Чуланов: у «омикрона» нет ни одного свойственного только ему симптома
Омикрон-штамм, Fleig /globallook.com

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что у «омикрона», который сейчас активно распространяется в России, нет ни одного уникального симптома, который позволял бы четко идентифицировать заражение именно этим штаммом. Об этом специалист рассказал в эфире Youtube-шоу «Дайте сказать».

Эксперт подчеркнул, что пока не зафиксировано ни одного проявления COVID-19, которое было бы свойственно исключительно «омикрону». Например, чувство усталости у переболевших «омикроном», которые многие считают отличительной особенностью именно этого варианта ковида, на самом деле присуще и многим другим вирусным инфекциям — в частности, гриппу.

«Вы ощущаете усталость без достаточных на то оснований. Условно, вы прекрасно выспались, проснулись, встали, выпили чашку кофе… и уже устали», — так описал этот симптом специалист.

Ранее о симптомах, которые вызывает заражением омикрон-штаммом рассказал врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. 

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