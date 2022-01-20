Ремонт в детской поликлинике Южноуральска завершится до апреля 2020 года

В учреждении будут организованы современные игровые зоны.
Вчера губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил город Южноуральск. Глава региона проинспектировал ремонт детской поликлиники, который был начат в 2021 году.
Уже сейчас в медучреждении проведен капремонт систем отопления и электроосвещения. Продолжается ремонт внутренних помещений. Планируется, что поликлиника начнет принимать пациентов с 1 апреля 2022 года. Для малышей и их родителей будут организованы современные игровые зоны.
В ходе визита Алексей Текслер обратил внимание на проблему нехватки медицинских кадров. Поручения по созданию в городе комфортных условий для врачей были даны министру здравоохранения Юрию Семенову и главе Южноуральска Ярославу Куленко.
Добавим, что вчера глава региона также посетил другие социальные объекты города: дом-интернат для инвалидов и престарелых граждан, «IT-куб», Южноуральскую ГРЭС, спортивный комплекс, Центральный сквер.
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