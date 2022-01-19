Врач Эрик Леви заявил, что намеренное заражение «омикроном» не спасет от других вариантов коронавируса
19 января 2022, 20:58
Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви призвал общественность отказаться от намеренного заражения новой коронавирусной инфекцией, вызванной омикрон-штаммом, в целях защиты от всех последующих вариантов COVID-19.
«Даже не пытайтесь намеренно заразиться "омикроном". Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело»,- поделился он в Twitter.
Медик пояснил, что заражение омикрон-штаммом не спасет от будущих вариантов коронавируса. По его словам, переболевший человек получит четыре недели иммунитета максимум. Леви добавил, что вакцинация по-прежнему остается самой надежной защитой от вируса.
Ранее эпидемиолог Вадим Покровский объяснил, что сокращение срока карантина при заражении омикрон-штаммом до 7 дней вызвано социально-экономическими факторами.
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