Главный инфекционист Москвы Сметанина рассказала, как лечиться при заражении «омикроном»

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19 января 2022, 09:30 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

При первых признаках заражения «омикроном» помогут классические средства против простуды: обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты, рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

По словам врача, симптоматика нового штамма коронавируса совпадает с тем, что наблюдается при ОРВИ: высокая температура, головная и мышечная боль.

«В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», - посоветовала Сметанина.

При першении в горле она порекомендовала средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина. При заложенности носа - сосудосуживающие капли, промывание носа растворами на основе морской воды.

В дополнение к этому по словам врача, можно использовать противовирусные препараты и ни в коем случае не «назначать» себе антибиотики, которые против вирусов бессильны.

Если высокая (более 38 градусов) температура не спадает больше трех дней, обязательно нужно обратиться к врачам, - порекомендовала Сметанина.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что многие из россиян перенесут заражение «омикроном» тяжело, так как в стране мало привитых.

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