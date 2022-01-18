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Вирусолог Лукашев назвал «людоедством» сравнение омикрон-штамма с вакциной

, 11:59 Источник: Говорит Москва

Вирусолог Лукашев назвал «людоедством» сравнение омикрон-штамма с вакциной
медик, фото: Jan Woitas/Global Look Press

Вирусолог Александр Лукашев прокомментировал возможное применение омикрон-штамма в качестве живой вакцины от новой коронавирусной инфекции. Такая гипотеза появилась на фоне сообщений о более легком перенесении заболевания.

«Сравнивать омикрон-штамм с вакциной - это попахивает людоедством»,- высказал медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В свою очередь, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что любой штамм новой коронавирусной инфекции, в том числе «омикрон», может стать вакциной. При этом микробиолог уверен, что такие эксперименты могут привести к негативным последствиям вплоть до летального исхода.

С его мнением согласился завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов. 

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