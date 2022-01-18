Мурашко предупредил об отрицательном влиянии коронавируса на беременность

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18 января 2022, 10:55 Источник: РИА Новости

беременность, фото: pixels.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что заболевание новой коронавирусной инфекцией может негативно отразиться на беременности, поэтому призывает женщин вакцинироваться.

«Новая коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и её исход. На сегодняшний день вакцинация – это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдалённых последствий CoVID-19»,- пояснил он.

Мурашко отметил, что полученные на сегодняшний день данные говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины против коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин. По его словам, с 2021 года в РФ ведётся специальный регистр, который позволяет отслеживать критические акушерские состояния. Министр добавил, что пандемия отразилась на показателях материнской смертности, поэтому сейчас необходимо уделить особое внимание беременным и приложить все усилия для своевременной вакцинации людей репродуктивного возраста на этапе планирования семьи.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов рассказал, что непривитая женщина, перенесшая во время беременности коронавирус, рискует родить ребенка со сниженным интеллектом.

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