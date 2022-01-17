Эпидемиолог Горелов: непривитая женщина, перенесшая во время беременности ковид, рискует родить ребенка со сниженным интеллектом

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17 января 2022, 15:26 Источник: РИА Новости

Новорожденный, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Если во время беременности невакцинированная женщина перенесла ковид, это отражается на интеллекте ребенка. В среднем его IQ оказывается на 20% ниже. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции.

«Вчера была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития»,- сообщил Горелов.

При этом он заметил, что отставание развития обратимо и, если заниматься с ребенком, интеллект можно «подтянуть», однако вводные данные выглядят именно так.

Ранее в ВОЗ сообщили , что максимальный риск заражения омикрон-штаммом грозит непривитым людям, пожилым и лицам с сопутствующими заболеваниями.

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