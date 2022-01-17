Где жители Челябинской области смогут сделать прививку от ковида на этой неделе

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17 января 2022, 12:30 Анна Семенова

Омикрон уже в Челябинской области! Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Только такая форма защиты от болезни самая эффективная.

Пожалуй, не осталось в Челябинской области людей, которые не болели бы коронавирусом сами, либо не столкнулись с ним в отношении своих близких. Многие потеряли родных и друзей. Но при этом осталось большое количество противников вакцинации. Тем временем, регион уже встретил новый штамм – омикрон. По словам врачей, поражает он в первую очередь непривитых. Вакцина защитит от тяжелого течения болезни и смертельного исхода.

Рассказываем, какой график вакцинации в Челябинской области на текущей неделе.

Челябинск

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

с 17 по 21 января:

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 19:00

21 января:

МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00

22 января:

ТРК «Алмаз» с14:00 - 18:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00

23 января:

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00.

Магнитогорск

с 17 по 23 января:

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00

ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.

Миасс

С 17 по 21 января:

Администрация города с 16:00 - 19:00

22 и 23 января:

Администрация города с 11:00 - 14:00.

Златоуст

С 17 по 21 января:

"Территория бизнеса" с 9:00 - 19:00

22 и 23 января:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.

Кыштым

22 и 23 января:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма

20 января:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

21 января:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00

23 января:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

Сосновский район

с 17 по 21 января:

Дома культуры: с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. Рощино, п. Саккулово п. Есаульский с 16:00 - 18:00.

Также привиться вы можете в поликлинике по месту жительства или в круглосуточных пунктах вакцинации:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

ЖД Вокзал, медпункт

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

Миасс:

Городская больница №3 с 18:00 - 21:00

ЖД Вокзал, медпункт

Златоуст:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Копейск:

Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00.

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