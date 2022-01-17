Где жители Челябинской области смогут сделать прививку от ковида на этой неделе

Только такая форма защиты от болезни самая эффективная.
Пожалуй, не осталось в Челябинской области людей, которые не болели бы коронавирусом сами, либо не столкнулись с ним в отношении своих близких. Многие потеряли родных и друзей. Но при этом осталось большое количество противников вакцинации. Тем временем, регион уже встретил новый штамм – омикрон. По словам врачей, поражает он в первую очередь непривитых. Вакцина защитит от тяжелого течения болезни и смертельного исхода.
Рассказываем, какой график вакцинации в Челябинской области на текущей неделе.
Челябинск
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
с 17 по 21 января:
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 19:00
21 января:
- МФЦ, ул. Труда, 164 с 10:00 - 14:00
22 января:
- ТРК «Алмаз» с14:00 - 18:00
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00
23 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00.
Магнитогорск
с 17 по 23 января:
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.
Миасс
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С 17 по 21 января:
- Администрация города с 16:00 - 19:00
22 и 23 января:
- Администрация города с 11:00 - 14:00.
Златоуст
С 17 по 21 января:
- "Территория бизнеса" с 9:00 - 19:00
22 и 23 января:
- "Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.
Кыштым
22 и 23 января:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма
20 января:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00
21 января:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00
23 января:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
Сосновский район
с 17 по 21 января:
- Дома культуры: с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. Рощино, п. Саккулово п. Есаульский с 16:00 - 18:00.
Также привиться вы можете в поликлинике по месту жительства или в круглосуточных пунктах вакцинации:
Челябинск
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
- ЖД Вокзал, медпункт
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения
Миасс:
- Городская больница №3 с 18:00 - 21:00
- ЖД Вокзал, медпункт
Златоуст:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Копейск:
- Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00.
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