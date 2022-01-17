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Врач Сапего предупредил о риске развития тромбоэмболии легочной артерии при длительном сидении у телевизора

, 09:09 Источник: Радио Sputnik

Врач Сапего предупредил о риске развития тромбоэмболии легочной артерии при длительном сидении у телевизора
пульт, pixabay.com

Врач-терапевт Георгий Сапего предупредил, что даже два часа просмотра телевизора способны привести к серьезному риску для здоровья. В некоторых случаях, по словам специалиста, возможен смертельный исход.

По словам Георгия Сапего, неподвижное сидение перед экраном, в частности, может привести к тромбоэмболии легочной артерии, причем если она массивная, то пострадавший умирает.

Врач в беседе с Радио Sputnik отметил, что ситуацию при неподвижном просмотре телепередач усугубляют поджатые или скрещенные ноги.

В целях профилактики рекомендуется сидеть в максимально удобной позе, не надевать неэластичные вещи и не оставаться без движения больше пары часов. Желательно разминаться каждые 60 минут.

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