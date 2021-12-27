Медик Сергиенко: повышенный холестерин постепенно нарушает функции внутренних органов и вызывает тромбоз

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27 декабря 2021, 11:34 Источник: радио Sputnik

пробирки, фото: pixels.com

Руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Игорь Сергиенко рассказал, что повышенный уровень холестерина в организме может привести к негативным последствиям, вплоть до инсульта и тромбоза.

«Холестерин у человека синтезируется в печени. С едой поступает максимум треть от общего уровня холестерина. Снизить его уровень с помощью диеты мы сможем максимум на 15 процентов, если повезет. Его уровень повышается в целом из-за того образа жизни, который мы ведем и который не соответствует нашему геному … сейчас, по официальным данным, в России средняя цифра – 6,5 миллимоль на литр», - пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Сергиенко уточнил, что оптимальным считается показатель до 5 ммоль/л, а 6,5 ммоль/л – это уже превышение нормы, поэтому требуется консультация доктора. По его словам, такой уровень холестерина может спровоцировать атеросклероз – закупорить сосуды, тем самым снизить их способность доставлять необходимое для внутренних органов количество крови. В таком случае существуют два сценария развития событий: внутренние органы все хуже и хуже начинают справляться со своими задачами или у человека возникает риск инфаркта, инсульта или гангрены.

«Нужно сдать биохимический анализ крови. Как правило, стандартно там есть показатель "общий холестерин". Достаточно знать триглицериды, "плохой" и "хороший холестерин" – это то, что покажет, есть ли у человека нарушение липидного обмена»,- продолжил эксперт, отметив, что даже если холестерин – в норме, то это не означает, что с сосудами все в порядке.

Он назвал курение, ожирение и сахарный диабет причинами возникновения негативных последствий даже при нормальном уровне холестерина. Сергиенко подчеркнул, что сам по себе холестерин нужен, поскольку это природный жирорастворимый спирт, который участвует в процессе транспортировки необходимых веществ внутрь клетки и обратно.

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