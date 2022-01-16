Врач-гематолог Трахтман назвал синяки при коронавирусе признаком нарушения свертываемости крови

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16 января 2022, 11:41 Источник: радио Sputnik

пробирка, фото: pixels.com

Врач-гематолог Павел Трахтман рассказал, что у пациентов с новой коронавирусной инфекцией могут появляться на теле синяки. По его словам, это связано с нарушением свертываемости крови.

«Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям. И прием этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков»,- пояснил медик в беседе с радио Sputnik.

Трахтман рекомендует немедленно обратиться к лечащему врачу, если на теле стали появляться синяки, поскольку это первый признак того, что со свертываемостью крови возникли проблемы.

«Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией»,- продолжил специалист.

Он добавил, что нарушения свертываемости крови могут быть связаны не только с коронавирусом. Гематолог уточнил, что кожные проявления могут говорить о большом количестве заболеваний, в том числе опасных.

«Если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту»,- призывает Трахтман.

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