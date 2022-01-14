Инфекционист Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу «пустым занятием»

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14 января 2022, 09:29 Источник: РБК

вакцинация, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что принимать решение о вакцинации против новой коронавирусной инфекции на основании антител «пустое занятие». По его словам, прививаться необходимо раз в полгода.

«Самое правильное - вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, через полгода»,- пояснил он.

Чуланов отметил, что тесты на вируснейтрализацию доступны лишь единичным лабораториям. Медик добавил, что коммерческие лаборатории могут коррелировать с ними, но весьма условно.

«Количественные тест-системы, которые откалиброваны по вируснейтрализующим тест-системам, отражают реальную суть, хоть и не на 100%. Тем не менее определять количество антител - пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации»,- резюмировал инфекционист.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, какой уровень антител может свидетельствовать о том, что человек защищен от заболевания коронавирусом.

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