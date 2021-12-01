Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, какой уровень антител гарантирует надежную защиту от COVID-19

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1 декабря 2021, 09:59 Источник: Радио Sputnik

Лаборатория, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Врач-инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков рассказал в эфире радио Sputnik, какой уровень антител может свидетельствовать о том, что человек защищен от заболевания коронавирусом.

После прививки или перенесенного заболевания COVID-19 в организме вырабатываются антитела, но не все они способны нейтрализовать вирус. По словам Тимакова, ученые определили, какой уровень антител даст гарантированную защиту от заражения.

«Есть работы, которые доказывают, что количество антител 300 BAU (binding antibody units, условные единицы, в которых измеряют количество антител согласно принятому ВОЗ международному стандарту) гарантирует, что человек не попадет в тяжелом состоянии в больницу после заражения дельта-штаммом, то есть там будет хватать вируснейтрализующих антител, чтобы не дать болезни протекать тяжело. 500 BAU гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией с симптомами. Но это не означает, что человек, у которого меньше 300 BAU антител, должен заболеть. Каждый организм индивидуален», – отметил врач.

Специальный анализ, определяющий количество именно эффективных антител, по словам Тимакова, сделать в обычной лаборатории невозможно — это очень дорогой метод. Поэтому ученые и определили планку в 300 BAU — в таком количестве антител гарантированно будет нужное число эффективных. Поэтому, чтобы определить, готов ли ваш организм к встрече с коронавирусом, нужно сдать «количественный анализ на иммуноглобулин G спайковый с возможностью перевода систем единиц измерения лаборатории в международную систему единиц BAU. Перевода в BAU будет достаточно, чтобы понять, какой у человека иммунитет», – сказал Евгений Тимаков.

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