Психические постковидные осложнения длятся от нескольких месяцев до года

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 января 2022, 18:07

Постковидные осложнения в психической сфере возникают в 75-80% случаев, причём независимо от пола, возраста и уровня интеллекта человека.



Это проявляется в астено-невротическом синдроме: слабость, вялость, дряблость, утомляемость. Тревожно-депрессивные расстройства, такие как чувство внутреннего напряжения, беспокойство, тревога, страхи, панические атаки. Также наблюдаются расстройства когнитивных функций: снижение фиксационной памяти, операционных способностей, внимания. Повышенная утомляемость при психической или физической нагрузке. Иногда возникают галлюцинаторно-бредовые расстройства, но достаточно редко.



Недавно канадские нейрофизиологи доказали, что новый вирус, вне зависимости от штамма, в большинстве случаев поражает не только сосуды, лёгкие, но и нейроны коры головного мозга. Соответственно, нарушается и процесс передачи нейронного импульса. Для лечения постковидных психических расстройств используются ноотропы, которые подпитывают головной мозг и симптоматическое лечение транквилизаторами и антидепрессантами. Есть также схемы, в которых и в процессе лечения COVID-19, и в остром и подостром периоде после перенесённой инфекции назначаются антидепрессанты. Но помимо лекарственных препаратов, в реабилитационном периоде используются психотерапевтические методики, направленные на тренировку когнитивной функции коры головного мозга: разгадывание кроссвордов, сканвордов, чтение литературы.



Такие расстройства длятся от нескольких месяцев до года. Но большинство граждан опасаются социальных последствий обращения к психиатру после постановки на учёт, поэтому чаще всего идут либо к частнопрактикующим психологам, либо к психотерапевтам. И в ближайшие два года мы получим значительный прирост вот этих постковидных осложнений.



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