В Челябинской области за сутки заболели ковидом 222 человека

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13 января 2022, 09:28 Анна Семенова

Болеть и умирать от ковида стало меньше людей, поддержать эту тенденцию поможет прививка. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний

В регионе снизилось количество не только заболевших, но и скончавшихся от вируса.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки подтвержденный ПЦР-тест на коронавирус получили 222 человека, школьников среди них нет.

187 человек смогли победить ковид и выписались из больниц. 12 человек не справились с болезнью и скончались.

На сегодняшний день в Челябинской области под присмотром врачей переносят COVID-19 1862 человека.

Врачи напоминают: если с момента вашей вакцинации или после перенесенного заболевания прошло более шести месяцев, нужно сделать прививку. Новые штаммы снижают защиту иммунной системы, для поддержания ее в боевой готовности, нужно прививаться повторно. Привиться можно любой зарегистрированной вакциной в любом прививочном пункте, даже если у вас есть антитела. Найти адреса и расписание прививочных пунктов можно здесь.

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