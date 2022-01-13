В Челябинской области за сутки заболели ковидом 222 человека
13 января 2022, 09:28 Анна Семенова
В регионе снизилось количество не только заболевших, но и скончавшихся от вируса.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки подтвержденный ПЦР-тест на коронавирус получили 222 человека, школьников среди них нет.
187 человек смогли победить ковид и выписались из больниц. 12 человек не справились с болезнью и скончались.
На сегодняшний день в Челябинской области под присмотром врачей переносят COVID-19 1862 человека.
Врачи напоминают: если с момента вашей вакцинации или после перенесенного заболевания прошло более шести месяцев, нужно сделать прививку. Новые штаммы снижают защиту иммунной системы, для поддержания ее в боевой готовности, нужно прививаться повторно. Привиться можно любой зарегистрированной вакциной в любом прививочном пункте, даже если у вас есть антитела. Найти адреса и расписание прививочных пунктов можно здесь.
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