Скворцова сообщила, что 76% случаев среди обследуемых в ФМБА пациентов с коронавирусом приходится на омикрон-штамм
12 января 2022, 23:00
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что 76% случаев среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которых обследовали в принадлежащих к агентству учреждениях, приходится на омикрон-штамм.
«Вчера и сегодня мы уже видим достаточно выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями - прежде всего, "дельты". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, 76% "омикрона"»,- поделилась она в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первичные данные, полученные совместно с депздравом Москвы, говорят, о том, что до 30% циркулирующих штаммов коронавируса в столице приходится на «омикрон».
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