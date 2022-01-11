Кошки - идеальный резервуар для мутации коронавируса

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11 января 2022, 15:33

Исследователи из Университета Теннесси в США задолго до пандемии обнаружили в крови кошек антитела к возбудителю коронавируса. Они полагают, что от животного вирус может легко передаваться человеку.



Российские учёные подобных антител не обнаружили, при том, что изучение питомцев началось также давно. Возможно, ограниченные выводы связаны с малым масштабом научных работ. В то же время коронавирус в организмах двух российских кошек всё же был обнаружен. Теоретически антитела у животных могли появиться после столкновения иммунной системы кошек с вирусом в период вспышки атипичной пневмонии. Но это было почти два десятилетия назад. Соответственно вирус в крови животных циркулирует и в настоящее время. Как и с другими вирусами, ковид может мутировать в организме питомца, а потом передаться человеку. Следствием этого может стать появление новой волны пандемии.



Исследователям известны случаи, когда вирусы переходили межвидовой барьер. Эволюция вирусов настолько стремительна, что человек не успевает даже фиксировать отдельные виды. После кошек, учёные перейдут к изучению сопротивляемости коронавирусу у других животных.





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