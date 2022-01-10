Спецпредставитель ВОЗ Набарро: конец пандемии уже близок

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 января 2022, 15:20 Источник: Коммерсантъ

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что следующие три месяца будут сложными из-за массового распространения омикрон-штамма, однако конец пандемии уже близок.

В нынешней ситуации, по мнению Набарро, ни одно из государств, особенно из числа бедных, не имеет возможности вводить строгие ограничения. «Люди просто должны продолжать работать, поэтому сейчас перед политиками стоит очень трудный выбор. Как минимум еще три месяца ситуация будет сложной»,— цитирует спецпредставителя ВОЗ Sky News.

Набарро заявил также, что конец пандемии «уже в поле нашего зрения», однако «нас ждет еще несколько препятствий на пути [к нему]».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на южноафриканских ученых сообщило, что появление нового штамма коронавируса «омикрон» приблизило окончание острой фазы пандемии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости