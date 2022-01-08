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Ученые из ЮАР заявили о завершении острой фазы пандемии из-за «омикрона»

, 17:49

Ученые из ЮАР заявили о завершении острой фазы пандемии из-за «омикрона»
медик, фото: Rosatom/Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на южноафриканских ученых сообщили, что появление нового штамма коронавируса «омикрон» приблизило окончание острой фазы пандемии. Соответствующий материал опубликовало агентство Bloomberg.

Медики провели исследование в больнице, где зафиксировали самую первую вспышку омикрон-штамма. Специалисты изучили записи 466 пациентов, которые заболели в нынешнюю волну коронавируса, и 3976 предыдущих случаев болезни. По их мнению, инфекция распространялась с беспрецедентной скоростью, но вызывала куда более легкие симптомы, чем более ранние штаммы.

«Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности»,- пояснили ученые.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что омикрон-штамм оказывает сильное влияние на иммунную систему. 

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