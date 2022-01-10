Врач-терапевт Воробьев назвал отеки ног, рук и лица «тревожными» признаками различных болезней

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10 января 2022, 09:43 Источник: радио Sputnik

медик, фото: pixels.com

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев рассказал, на какие заболевания могут указывать отеки ног, рук и лица. По его словам, причины могут отличаться в зависимости от возраста.

«Если это пожилой возраст, то отеки ног могут говорить о сердечной или венозной недостаточности. Если это молодой возраст и отекают ноги или лицо – это, скорее, болезни почек, например, пиелонефрит или гломерулонефрит. Бывает также гиперфункция щитовидной железы – тогда рыхлое тело, локальные отеки. При тяжелом сахарном диабете тоже могут быть отеки, чаще всего ног и, опять же, лица»,- поделился медик в беседе с радио Sputnik.

Воробьев отметил, что отек - «тревожный симптом», поэтому рекомендует при его наличии обязательно обратиться к врачу. Эксперт добавил, что к лечению каждого заболевания нужен свой подход.

«Если это, скажем, пиелонефрит, то будет прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами. Если это отеки при сердечной или венозной недостаточности, то обычно используют мочегонные средства»,- пояснил терапевт.

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