Врач Логина назвала отек и крапивницу признаками аллергии на холод

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2 декабря 2021, 09:17

мороз, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина в рамках разговора с журналистами в четверг, 2 декабря, рассказала об особенностях проявления аллергии на холод и способах ее лечения.

Холодовая аллергия является повышенной иммунной реакцией на белки агглютинины. Надежда Логина в беседе с RT отметила, что подобная реакция обычно проявляется в виде отека, покраснения открытых участков кожи, а в случае длительного пребывания на воздухе может возникнуть холодовая крапивница, сопровождающаяся зудом и жжением. Возможны обильные выделения из носа и глаз, а также развитие признаков бронхиальной астмы.

Врач подчеркнула, что лечение холодовой аллергии проводится по методу аутолимфоцитотерапии – оно осуществляется при помощи иммунных клеток, выделенных из небольшого количества крови пациента.

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