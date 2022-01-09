Индийский врач Анимеш Арья заявил, что дети более подвержены заражению омикрон-штаммом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 января 2022, 19:07 Источник: IANS

ребенок, фото: pixels.com

Старший консультант по респираторной медицине Медицинского института Баладжи Экшн в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что новый вариант коронавируса «омикрон» опасен для детей, поскольку частота дыхания у них выше, чем у взрослых.

«Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим чем взрослые количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство, но не смертельны»,- пояснил он.

Арья отметил, что симптомы омикрон-штамма у детей сходны с признаками заболевания у взрослых - боль в горле, легкая лихорадка и усталость. По его словам, родители должны заставлять детей как можно чаще оставаться дома, соблюдать все меры предосторожности, связанные с коронавирусом, и тщательно заботиться о питании ребенка, чтобы бороться с серьезными последствиями в случае заражения.

Ранее доктор Клэр Стивс назвала боль в горле, головную боль и насморк самыми распространенными симптомами омикрон-штамма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости