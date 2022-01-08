Врач Стивс назвала боль в горле, головную боль и насморк самыми распространенными симптомами омикрон-штамма

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8 января 2022, 20:39 Источник: Daily Express

мужчина болеет, фото: pixels.com

Доктор Клэр Стивс рассказала, что в 75% случаев заболевание, вызванное новым штаммом коронавируса «омикрон», схоже с обычной простудой. По ее словам, для сдерживания этой мутации власти должны учитывать три распространённых у пациентов симптома.

«Тот факт, что при 75 процентах новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить … Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее»,- отметила медик.

Стивс добавила, что болезнь у зараженных омикрон-штаммом в основном проходит в легкой форме, но высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения.

Ранее ученые из ЮАР заявили о завершении острой фазы пандемии из-за «омикрона».

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