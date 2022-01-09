За сутки в Челябинской области заболели ковидом 275 человек
9 января 2022, 10:52 Анна Семенова
И скончались от него 27 южноуральцев.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие 24 часа подтверждение коронавируса получили 275 человек, школьников среди них нет. Всего было сделано 11828 ПЦР-тестов. Выздоровели и выписались из больниц 262 человека. 27 южноуральцев не смогли победить инфекцию и скончались.
На 9 января на Южном Урале COVID-19 под присмотром врачей переносит 1945 человек.
Сегодня последний день каникул и можно сделать прививку без очереди. В Челябинской области работают пункты в ТРК и круглосуточные бригады. Их расписание можно найти здесь.
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