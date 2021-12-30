Где жителям Челябинской области сделать прививку от COVID-19 в праздники

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

30 декабря 2021, 13:19 Анна Семенова

Привиться можно в каникулы. фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

В минздраве рассказали о графике работы медицинских бригад.

Южноуральцы встали на путь снижения уровня заболеваемости ковидом. Не каждый регион страны может сегодня похвастаться такими успехами. И вакцинация, конечно, сыграла в этом не последнюю роль. Поэтому очень важно, чтобы привиты были как можно больше людей. Те, кто до сих пор не дошел до медиков, смогут сделать это в спокойном режиме в новогодние каникулы.

В областном минздраве рассказали о графике работы мобильных бригад.

С 2 по 6 января, а также 8 и 9 января привиться можно:

В поликлинике по месту жительства;

В мегапункте КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00.

В ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами:

В Челябинске с 3 по 6 и 8 января:

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00.

В Магнитогорске с 3 по 6, 8, 9 января:

ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 16:00

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 16:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 16:00

В Миассе с 2 по 6, 8, 9 января

Администрация города с 10:00 - 14:00.

В Златоусте с 2 по 9 января:

"Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00.

В Кыштыме с 3 по 6, 8, 9 января:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Сатке с 2 по 9 января:

Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.

В Чесме 3 0 декабря:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00

В Чесме 2, 4, 6, 8 января:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Также с 31 декабря по 9 января будут работать круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)

ЖД Вокзал, медпункт.

Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Уйское, Варна, Увелка, Октябрьское, Куса:

Районная больница, приёмный покой.

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой.

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш:

Городская больница, приёмный покой

Село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

Городская больница, приёмный покой стационара

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы:

Городская больница, приёмный покой стационара

ЖД Вокзал, медпункт

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

Село Агаповка, Нязепетровск, село Кизильское, село Аргаяш:

Районная больница

Миасс:

Городская больница №3 с 18:00 - 21:00

Златоуст:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы:

Городская больница, приёмный покой

Копейск:

Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00

Фершампенуаз:

Районная больница, приемный покой хирургического отделения

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости