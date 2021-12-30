Где жителям Челябинской области сделать прививку от COVID-19 в праздники

В минздраве рассказали о графике работы медицинских бригад.
Южноуральцы встали на путь снижения уровня заболеваемости ковидом. Не каждый регион страны может сегодня похвастаться такими успехами. И вакцинация, конечно, сыграла в этом не последнюю роль. Поэтому очень важно, чтобы привиты были как можно больше людей. Те, кто до сих пор не дошел до медиков, смогут сделать это в спокойном режиме в новогодние каникулы.
В областном минздраве рассказали о графике работы мобильных бригад.
С 2 по 6 января, а также 8 и 9 января привиться можно:
- В поликлинике по месту жительства;
- В мегапункте КРК «Мегаполис» с 10:00 до 20:00.
- В ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами:
В Челябинске с 3 по 6 и 8 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00.
В Магнитогорске с 3 по 6, 8, 9 января:
- ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 16:00
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 16:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 16:00
В Миассе с 2 по 6, 8, 9 января
- Администрация города с 10:00 - 14:00.
В Златоусте с 2 по 9 января:
- "Территория бизнеса", пр. Гагарина, 43, третий этаж с 10:00 - 17:00.
В Кыштыме с 3 по 6, 8, 9 января:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Сатке с 2 по 9 января:
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- Дворец им. Строитель с 14:00 - 19:00.
В Чесме 3 0 декабря:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00
В Чесме 2, 4, 6, 8 января:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Также с 31 декабря по 9 января будут работать круглосуточные пункты вакцинации:
Челябинск:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (с 16.00–8.00)
- ЖД Вокзал, медпункт.
Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Уйское, Варна, Увелка, Октябрьское, Куса:
- Районная больница, приёмный покой.
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой.
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш:
- Городская больница, приёмный покой
Село Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей:
- Городская больница, приёмный покой стационара
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Карталы:
- Городская больница, приёмный покой стационара
- ЖД Вокзал, медпункт
Чебаркуль:
- Областная больница, приёмное отделение
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения
Село Агаповка, Нязепетровск, село Кизильское, село Аргаяш:
- Районная больница
Миасс:
- Городская больница №3 с 18:00 - 21:00
Златоуст:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Карталы:
- Городская больница, приёмный покой
Копейск:
- Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00
Фершампенуаз:
- Районная больница, приемный покой хирургического отделения
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