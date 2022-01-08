Немецкие ученые обнаружили поражение легочной и сердечной функций у перенесших коронавирус в легкой форме

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8 января 2022, 20:58

медик, фото: pixels.com

Немецкие ученые сообщили, что у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией в легкой форме, наблюдаются долгосрочные последствия. Соответствующее исследование опубликовало издание European Health Journal.

Специалисты изучили данные 443 пациентов из Гамбурга, которые перенесли коронавирус 9,6 месяца назад без госпитализации. Ученые заметили у добровольцев более низкий общий объем легких, более высокое удельное сопротивление дыхательных путей и ухудшение показателей работы сердца - как левого, так и правого желудочков. Также у них «значительно чаще» обнаруживали тромбоз вен нижних конечностей, а у некоторых людей увеличение толщины коры головного мозга.

«У людей, выздоровевших после легкой или средней степени тяжести инфекции SARS-CoV-2, обнаруживаются признаки субклинического полиорганного поражения, связанного с легочной, сердечной, тромботической и почечной функциями без признаков структурного повреждения головного мозга, нейрокогнитивных нарушений или ухудшения качества жизни»,- отметили эксперты.

Исследователи считают, что такой скрининг может помочь в дальнейшем лечении пациента.

Ранее врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала о риске образования тромбов у молодых пациентов, перенёсших коронавирус в легкой форме.

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