Врач-гематолог Ким заявила о риске образования тромбов у молодых пациентов, перенёсших коронавирус в легкой форме

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18 ноября 2021, 07:36 Источник: радио Sputnik

девушка болеет, фото: pixels.com

Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что нарушение свертываемости крови даже спустя месяцы после выздоровления от новой коронавирусной инфекции может привести к тромбозу или инсульту. По ее словам, от повышения густоты крови также не застрахованы молодые пациенты, которые переболели в легкой форме.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт»,- поделилась врач в беседе с радио Sputnik.

Ким добавила, что в зоне повышенного риска находятся люди, у кого есть проблемы с сосудами. Медик пояснила, что важное значение имеет место образования тромба, если это произошло в головном мозге, то будет инсульт - фатальный или с минимальными последствиями.

«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача»,- предупреждает эксперт.

Она назвала препараты против образования тромбов «не совсем безобидными».

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