Группа кипрских учёных выявила новый штамм коронавируса «дельтакрон»

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8 января 2022, 19:27 Источник: Cyprus Times, CNA

медик, фото: pixels.com

Группа учёных факультета биологических наук в Университете Кипра обнаружила новый штамм коронавируса – гибрид вариантов «дельта» и «омикрон». Об этом сообщил профессор Леонтиос Костриккис.

Костриккис отметил, что эту мутацию назвали «дельтакрон». По его словам, команда ученых изучила 25 образцов штамма, взятых у пациентов. Он считает, что научное достижение Университета Кипра имеет клиническое значение и может быть использовано.

Профессор добавил, что сейчас страна находится на пике новой волны пандемии. Костриккис уверен, с 10 января начнется снижение эпидемиологической кривой и в ближайшие три недели успокоится волна штамма «омикрон».

В свою очередь, министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что «дельтакрон» не вызывает беспокойства у властей, поскольку это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в стране.

Ранее ученые из ЮАР заявили о завершении острой фазы пандемии из-за «омикрона».

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